Italia | Cui Chenxi gareggia a Coppa del mondo di street skateboarding

L’Italia fa da sfondo a un evento senza precedenti: la giovane e talentuosa atleta cinese Cui Chenxi si sfida nelle emozionanti finali femminili della Coppa del Mondo di street skateboarding allo storico skatepark del Colle Oppio, a Roma. Un’occasione unica per scoprire il fascino di questa disciplina in un contesto ricco di cultura e adrenalina. La competizione promette emozioni indimenticabili e un’incredibile vetrina internazionale per lo skateboarding italiano e globale.

L'atleta cinese Cui Chenxi gareggia durante le finali femminili della Coppa del mondo di street skateboarding allo skatepark del Colle Oppio di Roma, in Italia, ieri 15 giugno 2025.

