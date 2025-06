Italia Buffon contrario a Mancini Il retroscena che ha portato Gattuso sulla panchina della Nazionale

Un nuovo capitolo si apre per il calcio italiano: mentre Buffon si schiera contro la scelta di Mancini, un retroscena sorprendente ha svelato come Gattuso sia stato scelto come nuovo commissario tecnico. Un’operazione che ha fatto discutere e diviso gli addetti ai lavori, segnando una svolta nella storia azzurra. Ma come si sono sviluppati i fatti? Scopriamolo insieme, perché questa decisione potrebbe cambiare le sorti della nostra Nazionale.

È ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte della FIGC, che ha confermato l'ex allenatore di Napoli e Milan come guida della Nazionale maggiore.

