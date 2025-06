istituito il periodo a rischio incendi boschivi dal 21 giugno

Con l’arrivo dell’estate, la Toscana si prepara ad affrontare il periodo a rischio incendi boschivi, una stagione critica per la tutela del nostro patrimonio naturale. Dal 21 giugno 2025, scatta il decreto regionale che vigila sulla prevenzione e sicurezza, considerando le condizioni climatiche attuali e il crescente pericolo di incendi. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per proteggere il nostro territorio e preservarne la bellezza.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Con l'inizio dell'estate, come ogni anno, entra in vigore il decreto regionale che istituisce il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio della Toscana. Il decreto entra ufficialmente in vigore dal 21 giugno 2025. La decisione è stata presa alla luce delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature, scarsa umidità e assenza di precipitazioni, che aumentano significativamente il rischio di incendi. È fatto divieto assoluto di effettuare abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio comunale, come stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (D.