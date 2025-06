Istat a maggio l’inflazione rallenta all’1,6 per cento

Nel mese di maggio 2025, l’Italia registra un rallentamento dell’inflazione, con un incremento annuo dell’1,6%, il dato più contenuto degli ultimi mesi. I dati dell’Istat evidenziano una diminuzione dello 0,1% rispetto ad aprile, trainata soprattutto dalla flessione dei prezzi dell’energia. Questa tendenza offre un respiro di sollievo alle famiglie e alle imprese, suggerendo un possibile miglioramento nelle prospettive economiche del Paese.

Nel mese di maggio 2025, l’inflazione in Italia rallenta. Secondo i dati definitivi dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1 per cento rispetto ad aprile e un aumento dell’1,6 per cento su base annua, meno del +1,9 per cento di aprile e anche sotto la stima preliminare di +1,7 per cento. Il rallentamento è dovuto soprattutto alla diminuzione dei prezzi dell’energia: i beni energetici regolamentati passano da un aumento del 31,7 al 29,3 per cento, mentre quelli non regolamentati scendono da -3,4 a -4,3 per cento. Frenano anche i prezzi degli alimentari freschi, dei servizi ricreativi e dei trasporti. 🔗 Leggi su Lettera43.it