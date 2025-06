Israeliani bombardano tv di Stato Iran

In un gesto di attacco che scuote la regione, i jet israeliani hanno colpito la sede della tv di Stato iraniana a Teheran, provocando vittime tra giornalisti e dipendenti. La scena drammatica di una conduttrice in fuga in diretta testimonia la gravità di questa operazione militare. Quanto potrà questa escalation influenzare la già fragile stabilità del Medio Oriente? Il futuro ancora si scrive tra le macerie di questo scontro.

17.45 I jet israeliani hanno bombardato la sede della tv di Stato iraniana Irib a Teheran.Lo riferisce il Times of Israel che rilancia un video in cui si vede una conduttrice che fugge dallo studio dove stava parlando in diretta. Precedentemente l'esercito israeliano aveva emesso un avviso di evacuazione per la zona di Teheran in cui ha sede la tv di Stato.L'attacco ha causato una strage con "diversi morti tra giornalisti e dipendenti della televisione".Lo riportanio i media ufficiali di Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

