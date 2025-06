Israele tutti gli obiettivi centrati dalle bunker busters in Iran | dagli impianti nucleari alle raffinerie le foto satellitari

L'azione dell'aeronautica israeliana in Iran rappresenta un capitolo di alta tensione e strategia militare, con oltre 80 obiettivi colpiti per indebolire le infrastrutture nucleari e industriali del paese. Attraverso l'uso di bunker busters e foto satellitari, si evidenziano i danni inflitti a impianti chiave come centrali nucleari e raffinerie. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescente escalation regionale, con implicazioni che vanno ben oltre i confini iraniani.

L'aeronautica israeliana ha bombardato oltre 80 obiettivi in Iran, in base a un piano preciso che mira a danneggiare le infrastrutture nucleari iraniane.

Israele attacca l?Iran, forti esplosioni a Teheran. Idf: «Colpiti obiettivi nucleari». Usa: nessun coinvolgimento - Una nuova e grave crisi scuote il Medio Oriente: nella notte tra il 12 e il 13 giugno, l’aeronautica israeliana ha lanciato un massiccio attacco contro obiettivi strategici in Iran, causando forti esplosioni a Teheran.

Israele - Iran, la guerra in diretta | Nuova raffica di missili iraniani su Israele, forti esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa. L'Iran: «Attaccato un edificio del ministero degli esteri a Teheran». Netanyahu: «Eliminati vertici dei Pasdaran»; Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Israele, tutti gli obiettivi centrati dalle «bunker busters» in Iran: dagli impianti nucleari alle raffinerie,.

