Israele sotto le bombe riprese da una discoteca in Libano

In un mondo segnato da tensioni sempre più intense, un video virale cattura un momento shocking: una festa di matrimonio in Libano, mentre missili iraniani colpiscono Israele sullo sfondo. Tra musica, risate e un sassofonista, il contrasto tra gioia e distruzione si fa ancora più inquietante, ricordandoci come la guerra possa irrompere in ogni aspetto della vita umana, anche nei momenti più felici.

