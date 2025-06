Israele punta Khamenei Fuga nel bunker e rischio di congiura | è caccia alla testa del serpente

Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: l’operazione “Rising Lion” mira a colpire il cuore del potere di Teheran, con Netanyahu che non esclude un attacco diretto contro Khamenei. La fuga nel bunker e i rischi di una congiura aumentano la posta in gioco, trasformando questa crisi in una vera e propria caccia alla testa del serpente mediorientale. La tensione monta—quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata partita?

L'operazione militare "Rising Lion" si avvicina al cuore del potere iraniano. Netanyahu non esclude di colpire Khamenei.

Ali Khamenei riceve aggiornamenti regolari: Iran promette risposta a Israele - Le tensioni in Medio Oriente si intensificano mentre Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, riceve aggiornamenti regolari sulla situazione.

Israele punta Khamenei. Fuga nel bunker e rischio di congiura: è caccia alla “testa del serpente”; Guerra Israele-Iran, è fuga da Teheran, dai cittadini all’ayatollah Khamenei: “Corridoio sicuro per andare in Russia da Putin”; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran.

Israele punta Khamenei. Fuga nel bunker e rischio di congiura: è caccia alla “testa del serpente” - L’operazione militare “Rising Lion” si avvicina al cuore del potere iraniano. Come scrive ilgiornale.it

Il regime di Khamenei cerca una via di fuga - Non sa come uscire dalla guerra ora che Israele può tutto a Teheran. Da ilfoglio.it