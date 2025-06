Israele | Presto gli abitanti di Teheran pagheranno per i raid | Razzi sul sito nucleare di Natanz abbattuti | Oltre 1.400 tra morti e feriti nell' operazione Rising Lion

Tensioni crescenti tra Israele e Iran segnano un nuovo capitolo di crisi internazionale. Gli attacchi israeliani sul sito nucleare di Natanz hanno provocato oltre 1.400 vittime tra morti e feriti, mentre la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, si rifugia in un bunker sotterraneo. Trump promette supporto a Israele e allude a possibilità di dialogo. La geopolitica del Medio Oriente si scalda, e le ripercussioni sono ormai imminenti: il mondo osserva, in attesa di sviluppi cruciali.

Media: "La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, √® stata evacuata con la famiglia in un bunker sotterraneo nel nord-est di Teheran poche ore dopo l'inizio dei raid israeliani di venerd√¨". Trump: "Gli Usa continueranno a sostenere Israele a difendersi. Penso ci sia buona chance di un accordo".

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane: tensione alle stelle con Teheran e Washington - Israele si prepara a lanciare raid contro le centrali nucleari iraniane, aumentando la tensione con Teheran e Washington.

MEDIO ORIENTE | Raid israeliani su Teheran. Allarme rientrato in Israele. Trump aperto all'idea di "Putin mediatore" nel conflitto in corso. "E' pronto. Mi ha chiamato per parlarne". Il tycoon: "possibile" coinvolgimento degli Usa nella guerra

Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Israele: Presto gli abitanti di Teheran pagheranno per i raid | L'Iran: Abbiamo colpito con successo | Oltre 1.400 tra morti e feriti per Rising Lion; Iran, gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti.

L'annuncio di Trump: "Presto la pace tra Iran e Israele, aperto a Putin come mediatore" - Il presidente americano rivela "telefonate e incontri" in corso per mettere fine alle ostilità.

Iran, gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti. Israele, 24 morti negli attacchi dall'Iran - Israele, 'gli abitanti di Teheran pagheranno presto il prezzo dei raid'