Israele nuovi raid su Teheran | Controlliamo lo spazio aereo L’Iran apre ai negoziati Wsj | Solo se gli Usa non partecipano agli attacchi – Il video

In un clima di tensione crescente, l’Iran apre alle trattative sul nucleare con gli Stati Uniti, chiedendo di interrompere gli attacchi e riprendere il dialogo. Mentre Israele intensifica i raid su Teheran e controlla lo spazio aereo, la diplomazia si fa strada tra scontri e negoziati. La partita è ancora aperta: solo se gli USA non parteciperanno agli attacchi, si potrà forse sperare in un nuovo percorso di pace e dialogo.

L’Iran apre alle trattative sul nucleare con gli Stati Uniti. Tramite intermediari arabi, la leadership di Teheran – già decimata negli ultimi giorni dai letali attacchi mirati della Idf – avrebbe comunicato «con urgenza» a Washington di voler porre fine alle ostilità e riprendere i colloqui sui programmi nucleari. Stando al Wall Street Journal, lo stop alla pioggia di missili balistici su Israele si fermerà solo a una condizione: gli Stati Uniti non devono in nessun modo partecipare ai raid sulle centrali di arricchimento dell’uranio e sulle basi militari iraniane. Nei confronti di Tel Aviv, invece, il tono del messaggio sarebbe leggermente differente: «Contenere la violenza è nell’interesse di entrambe le parti». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - teheran - apre - israele

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

Attacco al cuore dell’Iran, nella notte Israele colpisce siti nucleari, leader militari e decine di civili. Dopo decenni Netanyahu apre il fuoco contro il suo nemico più grande. Trump apprezza, l’Europa non condanna, Teheran giura vendetta: missili su Tel Aviv. So Vai su Facebook

La guerra tra #Israele e #Iran. Teheran ha lanciato decine di missili contro Tel Aviv e dintorni. Si contano 8 morti. Uno degli attacchi con le conseguenze più gravi a Petah Tiqwa nel centro di Israele. Il reportage del nostro inviato. #Tg1 Giovan Battista Brunori Vai su X

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Wall Street Journal, Iran ha segnalato una volontà di ripresa dei colloqui; Israele, Netanyahu: Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto | Nuovi attacchi sull'Iran centrale; Guerra Israele-Iran in diretta, Netanyahu: “Stiamo per raggiungere la vittoria, Teheran all'Europa: Fate cessare aggressione israeliana.

Israele, Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran" | L'Iran apre al dialogo per la de-escalation - L'esercito israeliano afferma di aver raggiunto la "superiorità aerea" nei cieli di Teheran. Lo riporta msn.com

Guerra Israele-Iran, Trump apre a Putin mediatore - Il presidente Donald Trump ha affermato di essere "aperto" all'idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fungere da mediatore nel conflitto tra Iran e Israele. Da msn.com