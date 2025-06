Israele Netanyahu | Dominiamo i cieli di Teheran questo cambia tutto | Nuovi attacchi sull' Iran centrale

L’ultima escalation tra Israele e Iran scuote la regione: Netanyahu domina i cieli di Teheran con nuovi attacchi all’Iran centrale, mentre le tensioni si fanno sempre più incandescenti. L’abbattimento di razzi sul sito nucleare di Natanz e le minacce di rappresaglia israeliana segnalano un’escalation senza precedenti. La crisi si fa più concreta, e il futuro della stabilità mediorientale è appeso a un filo sottile.

Iran: abbattuti razzi lanciati sul sito nucleare di Natanz. Lo Stato ebraico minaccia: "Gli abitanti di Teheran pagheranno per i raid". Khamenei sarebbe stato evacuato in un bunker sotterraneo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto" | Nuovi attacchi sull'Iran centrale

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

#TG2000 - Missili iraniani su Israele. Morti e feriti a Tel Aviv. Netanyahu giura vendetta. Ancora raid israeliani in territorio iraniano e anche sulla capitale Teheran. In collegamento da Petah Tikva in Israele la corrispondente Alessandra Buzzetti #16giugno #TV Vai su Facebook

Altra notte di scontri tra #Israele e #Iran. Pioggia di missili su #Haifa e #TelAviv. Ci sono morti, anche bambini. Raid da #Israele su raffinerie di #Teheran. #Netanyahu: "Obiettivo è Khamenei". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15giugno Vai su X

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Pasdaran: Continueremo attacchi anche se Israele si fermasse; Israele: “Controlliamo lo spazio aereo di Teheran”. Abbattuti droni vicino alla casa di Netanyahu; Israele - Iran, la guerra in diretta | Nuovi raid sull'Iran centrale. Netanyahu: «Abbiamo il controllo dello spazio aereo di Teheran». Le voci su un salvacondotto per Khamenei (in Russia).

Guerra tra Israele e Iran, il "regime change" spinto da Netanyahu e la reazione del popolo iraniano - E quanto la popolazione vuole un ritorno alla democrazia attraverso una guerra, che provoca morti e feri ... msn.com scrive

Israele, Netanyahu: "Dominiamo i cieli di Teheran, questo cambia tutto" | Iran: abbattuti razzi lanciati sul sito nucleare di Natanz - L'esercito israeliano afferma di aver raggiunto la "superiorità aerea" su Teheran. Come scrive msn.com