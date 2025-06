Israele Netanyahu | Dominiamo i cieli di Teheran | L' Iran apre al dialogo per la de-escalation

Tensioni ai massimi livelli tra Israele e Iran: Netanyahu domina i cieli di Teheran, mentre l’Iran apre al dialogo per la de-escalation. Nuovi attacchi mirati sull’Iran centrale anticipano una possibile operazione della durata di 2-3 settimane, con minacce di ritorsione da parte israeliana. Khamenei si ripara in un bunker sotterraneo, mentre si cercano accordi in Russia per garantire la sicurezza dell’ayatollah. La situazione resta incandescente, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

Nuovi attacchi sull'Iran centrale. L'operazione israeliana potrebbe durare da 2 a 3 settimane. Lo Stato ebraico minaccia: "Gli abitanti di Teheran pagheranno per i raid". Khamenei sarebbe stato evacuato in un bunker sotterraneo. Si cerca un salvacondotto in Russia per l'ayatollah.

