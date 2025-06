Israele Lapid | Netanyahu acerrimo rivale politico ma sull’Iran ha ragione

Benjamin Netanyahu sia l’uomo giusto al timone per affrontare le minacce dell’Iran, nonostante le tensioni politiche che li hanno sempre divisi. Yair Lapid, recentemente acerrimo rivale, sorprende ora alleandosi con il premier israeliano, sostenendo che colpire Teheran sia “la cosa giusta da fare”. In un panorama politico complesso, questa svolta segna un momento cruciale per la sicurezza e il futuro di Israele.

Solo pochi giorni fa spingeva per rovesciare il governo del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Ma il leader dell’opposizione Yair Lapid ha ora sospeso le aspre critiche, che duravano da mesi, contro il rivale politico, schierandosi a favore dell’ operazione contro l’Iran. Colpire l’Iran era “la cosa giusta da fare”, ha detto in un’intervista all’Associated Press. Benjamin Netanyahu “è un acerrimo rivale politico”, “penso che non sia la persona giusta per guidare il Paese. Ma su questo punto aveva ragione”. Per Lapid si tratta di un netto dietrofront. L’opposizione israeliana ha criticato Netanyahu per la guerra nella Striscia di Gaza, accusandolo di prendere decisioni politicamente motivate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Lapid: “Netanyahu acerrimo rivale politico ma sull’Iran ha ragione”

In questa notizia si parla di: netanyahu - rivale - politico - iran

Scenografico nella preparazione, spietato nella realizzazione, l'attacco di Israele fa molto male all'Iran. Improbabile, anche se gli Usa hanno frettolosamente preso le distanze, che non ci sia stato un via libera concordato da Washington. Probabile invece una s Vai su Facebook

Israele, Lapid: Netanyahu acerrimo rivale politico ma sull'Iran ha ragione; Israele, Lapid: Netanyahu acerrimo rivale politico ma sull'Iran ha ragione; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran.

Israele, Lapid: "Netanyahu acerrimo rivale politico ma sull'Iran ha ragione" - (LaPresse/AP) Solo pochi giorni fa spingeva per rovesciare il governo del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. stream24.ilsole24ore.com scrive

Guerra tra Israele e Iran, il "regime change" spinto da Netanyahu e la reazione del popolo iraniano - E quanto la popolazione vuole un ritorno alla democrazia attraverso una guerra, che provoca morti e feri ... Come scrive msn.com