Israele-Iran von der Leyen sente Netanyahu | con Iran soluzione negoziata

Nel cuore delle tensioni mediorientali, Ursula von der Leyen si impegna a favorire una soluzione negoziata tra Israele e Iran. Durante il G7 in Canada, la presidente della Commissione europea ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi, ribadendo il suo sostegno alla pace e alla stabilità nella regione. “Il dialogo è fondamentale”, ha sottolineato, confermando l'importanza di sforzi diplomatici concreti per evitare escalation e garantire un futuro di convivenza pacifica.

Kananaskis (Canada), 16 giu. (askanews) – “Ho parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Stiamo seguendo con profonda preoccupazione gli sviluppi in Medio Oriente. Ho ribadito il nostro impegno per la pace, la stabilitĂ e gli sforzi diplomatici che portino alla de-escalation”. Lo ha detto dal G7 in Canada la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “In questo contesto – ha aggiunto – ho sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi. L’Iran è la principale fonte di instabilitĂ regionale. L’Europa è sempre stata chiara: l’Iran non potrĂ mai dotarsi di un’arma nucleare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

