Israele-Iran un' altra notte di guerra | L' ayatollah Khamenei è in un bunker Missili su Tel Aviv

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si trovano nuovamente sul filo del rasoio, con notizie di un’altra notte di scontri e minacce nucleari. L’ayatollah Khamenei, rifugiato in un bunker, ordina missili su Tel Aviv, mentre un dossier segreto rivela piani per usare almeno 10 bombe atomiche. La crisi esplode: tra operazioni militari e rischi di blocchi energetici, il mondo guarda preoccupato all’escalation. Come evolverà questa drammatica escalation?

"Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran Come Israele vuole distruggere il cuore del programma nucleare iraniano Così l'Iran potrebbe "chiudere il rubinetto" del petrolio Volano i prezzi di gas, petrolio e oro L'offensiva. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele-Iran, un'altra notte di guerra: "L'ayatollah Khamenei è in un bunker". Missili su Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - iran - guerra - altra

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra tra Iran e Israele: altra notte di raid Vai su X

L’Iran attacca.. Israele bombarda THERAN…Un altra notte di guerra …POVERO MONDO …siamo messi male …. Vai su Facebook

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani - Media iraniani: nuova ondata di attacchi israeliani contro Teheran; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Guerra Israele-Iran, nuovi raid in corso a Teheran. Sirene a Gerusalemme e Tel Aviv. Idf: Colpito il quartier generale nucleare iraniano. Diretta.

Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice - Nella notte le sirene d’allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall’Iran. Da ilsole24ore.com