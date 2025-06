Israele-Iran Trump prima del G7 | Penso che riusciremo ad arrivare a un accordo

Prima del vertice del G7 in Canada, Donald Trump si mostra ottimista sulla possibilità di un accordo tra Iran e Israele, sottolineando l’importanza del dialogo ma anche la necessità di essere pronti a difendersi. La pressione internazionale cresce, e le decisioni prese in questi giorni potrebbero segnare un nuovo capitolo nella regione. Al G7, si attende un dibattito cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, prima di partire per il vertice del G7 in Canada. Alla domanda su cosa stia facendo per allentare la tensione tra Iran e Israele, Trump ha risposto che spera in un accordo, ma ha aggiunto che "a volte bisogna combattere". Ha anche affermato che gli Stati Uniti sostengono la difesa di Israele. Il presidente ha dichiarato di ritenere che al G7 "saranno chiusi nuovi accordi commerciali" e ha aggiunto che i manifestanti " avrebbero distrutto Los Angeles " se non avesse inviato la Guardia Nazionale per sedare le proteste in seguito alla stretta sulle politiche di immigrazione voluta dalla sua amministrazione.