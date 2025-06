Israele Iran Trump | le verità segrete dietro all' attacco

Scelto per difendere gli interessi del suo paese, Netanyahu potrebbe aver preso decisioni che hanno sconvolto gli equilibri internazionali, anche senza il pieno consenso di Trump. La complessa dinamica tra Israele e Iran si avvolge di segreti e strategie invisibili, lasciando il mondo a chiedersi cosa si nasconda davvero dietro ogni mossa. Ma, alla fine, solo il tempo svelerà la verità celata in questo intricato gioco di potere.

Non lo sapremo mai, o almeno non lo sapremo troppo presto né troppo facilmente: nell’intricatissima partita di scacchi e missili che vede contrapposti Israele e Iran, com’è andata davvero tra Bibi Netanyahu e Donald Trump? Una prima ipotesi è che il primo abbia forzato la mano al secondo, oppure variante - che abbia addirittura agito senza e contro la sua volontà. Secondo questa scuola di pensiero, il premier israeliano non solo non avrebbe mai creduto a una fruttuosa possibilità di dialogo tra Washington e Teheran sul dossier nucleare, ma avrebbe manifestato a Trump un suo netto dissenso sul tema, segnalandogli il rischio di cadere - pur da una prospettiva opposta nel medesimo errore commesso a due riprese da Barack Obama e Joe Biden, e cioè prestar fede alla inesistente buona volontà degli ayatollah. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it