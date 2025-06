Israele-Iran Tajani | La situazione dei cittadini italiani è abbastanza complicata

In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti tra Israele e Iran, la situazione dei cittadini italiani nei paesi coinvolti si fa sempre più intricata. Con circa 20.000 italiani in Israele e 500 in Iran, l’attenzione del governo si concentra nel garantire loro assistenza e sicurezza. Antonio Tajani ha sottolineato l’impegno dell’Italia per tutelare i nostri connazionali in questa crisi complessa, dimostrando come la solidarietà e la prontezza siano fondamentali in momenti di emergenza.

Sono 20mila gli italiani che si trovano in Israele e 500 quelli in Iran in questi giorni di guerra. "La situazione anche dei nostri concittadini è abbastanza complicata e cerchiamo di assisterli nel modo migliore", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio generale degli italiani all'estero.

