Israele-Iran si combatte da quattro giorni

in preda al panico mentre le sirene di allarme risuonano incessantemente nelle strade. La tensione tra Israele e Iran si intensifica ogni ora, alimentando timori di un conflitto regionale di proporzioni imprevedibili. In questo scenario drammatico, la comunità internazionale si batte per trovare una via di uscita, ma la crisi sembra sfuggire di mano, minacciando di coinvolgere interi territori nel vortice della guerra.

Israele ed Iran vivono ormai il quarto giorno di guerra. Nonostante le numerose voci internazionali che si battono per la de-escalation, le ondate di missili da una parte e dall’altra non cessano. Missili iraniani stamane hanno colpito una raffineria di petrolio israeliana e danneggiato parte della rete elettrica, riporta Cnn. Le vittime ovviamente aumentano sia su un fronte che sull’altro. I residenti di Teheran, spiega ancora la Cnn, stanno tentando di fuggire dalla capitale in cerca di sicurezza. Esplosioni e incendi hanno accompagnato la notte in Israele, con edifici residenziali colpiti. In Israele aumentano le vittime. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Israele-Iran, si combatte da quattro giorni

In questa notizia si parla di: israele - iran - combatte - quattro

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

MEDIO ORIENTE | A seguito dell'attacco iraniano con missili balistici lanciato nella notte, i soccorritori riferiscono di "gravi distruzioni" nel distretto centrale di Israele, che comprende Tel Aviv, e nel nord del Paese. Quattro i morti. Tre persone - due donne e un Vai su Facebook

Israele-Iran, delegazioni Gaynet bloccate a Tel Aviv: 4 italiani in hotel bunker; Guerra, ultime notizie. Nyt, Khamenei ha ordinato di prepararsi ad attaccare Israele. Blinken: «Verso tregua in Libano; Israele prepara la risposta contro l'Iran. Porte chiuse a Guterres.

Guerra Medioriente, Iran: "Colpito Israele con successo". 224 morti in raid Idf. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, Iran: 'Colpito Israele con successo'. Secondo tg24.sky.it

Israele-Iran, quarto giorno di guerra: notte di esplosioni e missili - Colpita raffineria e danneggiata rete elettrica israeliana, Idf attacca il comando delle forze Quds. Da msn.com