Israele-Iran schizza il prezzo dei carburanti | la benzina vola a oltre 1,7 euro al litro Ecco perché è già aumentato

L’onda di tensione tra Israele e Iran scuote i mercati petroliferi, facendo schizzare il prezzo dei carburanti alle stelle. La benzina supera ormai i 17 euro al litro, un incremento inspiegabile fino a poco tempo fa. Ma qual è il motivo di questa impennata? Scopriamo come le recenti azioni militari abbiano innescato questa drammatica escalation economica, segnando un nuovo capitolo nell’instabilità energetica globale.

Un nuovo scossone ai mercati petroliferi. Dopo l’attacco di Israele all’Iran di giovedì 12 giugno e la pronta risposta dell’esercito iraniano, il prezzo della benzina è tornato a salire. A scriverlo è il quotidiano delle fonti di energia Staffetta Quotidiana, che riporta come, ad oggi, il prezzo del Brent, cioè il petrolio greggio estratto dai giacimenti del mare del Nord, abbia superato i 75 dollari. Un aumento di circa il 10% rispetto alle cifre di inizio aprile 2025. Stessa cosa per quanto riguarda i giacimenti del Mediterraneo. Il riflesso sui prezzi alla pompa non si è fatto attendere: dopo due settimane la benzina torna sopra quota 1,7 eurolitro (media nazionale self service), il gasolio sopra 1,6, circa tre centesimi in più di inizio aprile. 🔗 Leggi su Open.online

