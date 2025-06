Israele-Iran quarto giorno di guerra | notte di esplosioni e missili

Il conflitto tra Israele e Iran si intensifica, entrando nel suo quarto giorni di scontri aperti. Notte dopo notte, esplosioni e missili illuminano il cielo, mentre le tensioni globali crescono in un momento cruciale per la stabilità mediorientale. Di fronte a questa escalation, le richieste di pace e diplomazia sembrano svanire, lasciando un'area sempre più al limite del baratro. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo?

(Adnkronos) – Il conflitto tra Israele e Iran è entrato nel suo quarto giorno, con entrambe le parti che hanno lanciato nuove ondate di missili durante la notte, nonostante le richieste internazionali di diplomazia e de-escalation. Gli attacchi iraniani di questa mattina hanno colpito una raffineria di petrolio israeliana e danneggiato parte della rete elettrica.

