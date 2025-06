Israele-Iran quarta notte di guerra | missili su Tel Aviv e Haifa Trump | Putin può mediare Il giallo del veto su Khamenei?Media iraniani | L' Ayatollah trasferito in un bunker con la famiglia

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con la quarta notte di conflitto segnata da attacchi missilistici su Tel Aviv e Haifa. Tra minacce, veti internazionali e manovre diplomatiche, il Medio Oriente vive momenti cruciali. Trump e Putin giocano un ruolo chiave nel cercare di mediare, mentre l’ayatollah Khamenei si rifugia in un bunker. La situazione rimane estremamente volatile, con la regione sull’orlo di una crisi più profonda.

Ancora scambio di missili tra Israele e Iran. Per la seconda notte su Tel Aviv sono caduti missili iraniani. Sono otto le vittime. Più di cento persone sono rimaste ferite tra Bat Yam, Tamra, Rehovot e Tel Aviv. Al Royal Beach Hotel le persone si rifugiano nelle are Vai su Facebook

