Israele-Iran quarta notte di guerra | colpito il quartier generale delle forze Quds bombe sul sito nucleare di Fordow I missili di Teheran fanno 5 morti e oltre 90 feriti | Il giallo del veto Usa su Khamenei

La tensione tra Israele e Iran si acuisce, con una quarta notte di conflitto che ha portato a pesanti bombardamenti e perdite umane. Tra le vittime ci sono civili e militari, mentre il veto degli USA su Khamenei alimenta il mistero sulla crisi. Trump e von der Leyen spingono per negoziati, sperando di fermare questa spirale di violenza che finora ha già causato oltre 224 morti. La domanda ora è: potrà prevalere la pace?

Trump: è ora di fare un accordo. Anche von der Leyen chiede negoziati. Gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele-Iran, quarta notte di guerra: colpito il quartier generale delle forze Quds, bombe sul sito nucleare di Fordow. I missili di Teheran fanno 4 morti e 87 feriti | Il giallo del veto Usa su Khamenei Vai su X

Ancora scambio di missili tra Israele e Iran. Per la seconda notte su Tel Aviv sono caduti missili iraniani. Sono otto le vittime. Più di cento persone sono rimaste ferite tra Bat Yam, Tamra, Rehovot e Tel Aviv. Al Royal Beach Hotel le persone si rifugiano nelle are Vai su Facebook

Israele - Iran, quarta notte di guerra. Trump: «Putin può mediare». Bombe a raffica su Fordow, il reattore nucleare più protetto di Teheran; Guerra Israele-Iran, oltre 400 morti: uccisi i vertici dell’intelligence iraniana. Trump apre a Putin mediatore; Quarta notte di guerra tra Israele e Iran.

