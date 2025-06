Israele-Iran quarta notte di guerra | colpito il quartier generale delle forze Quds bombe sul sito nucleare di Fordow I missili di Teheran fanno 4 morti e 87 feriti | Il giallo del veto Usa su Khamenei

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele e Iran continuano a fronteggiarsi in una notte di scontri, con obiettivi strategici colpiti e vittime tra civili e militari. La situazione si complica ulteriormente con il mistero del veto statunitense su Khamenei, mentre Netanyahu visita i siti attaccati, cercando di coinvolgere gli Stati Uniti. In questo scenario di escalation, il futuro delle trattative sul nucleare rimane incerto, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Netanyahu visita i luoghi colpiti dagli attacchi missilistici a Bat Yam e punta al coinvolgimento Usa. Gli ayatollah non chiudono la porta alla ripresa delle trattative sul nucleare: il giallo del veto su Khamenei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Israele-Iran, quarta notte di guerra: colpito il quartier generale delle forze Quds, bombe sul sito nucleare di Fordow. I missili di Teheran fanno 4 morti e 87 feriti | Il giallo del veto Usa su Khamenei

In questa notizia si parla di: israele - iran - quarta - notte

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#MedioOriente Ancora una notte, la quarta, di fuoco incrociato tra #Israele e #Iran. Tre civili israeliani uccisi nell'impatto di missili balistici lanciati da Teheran. Lo riporta il direttore del Magen David Adom, il servizio medico di emergenza. Nel video Tel Aviv Vai su X

Ancora scambio di missili tra Israele e Iran. Per la seconda notte su Tel Aviv sono caduti missili iraniani. Sono otto le vittime. Pi√Ļ di cento persone sono rimaste ferite tra Bat Yam, Tamra, Rehovot e Tel Aviv. Al Royal Beach Hotel le persone si rifugiano nelle are Vai su Facebook

Israele - Iran, quarta notte di guerra. Trump: ¬ęPutin pu√≤ mediare¬Ľ. Bombe a raffica su Fordow, il reattore nucleare pi√Ļ protetto di Teheran; Guerra Israele-Iran, colpita anche Gerusalemme. Decine di morti e centinaia di feriti nei pressi di Teheran; Israele e Iran continuano ad attaccarsi.

Israele - Iran, quarta notte di guerra. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei - Netanyahu visita i luoghi colpiti dagli attacchi missilistici a Bat Yam e punta al coinvolgimento Usa Gli ayatollah non chiudono la porta alla ripresa delle trattative sul nucleare ... Come scrive corriere.it