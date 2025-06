Israele-Iran quanto durerà questa guerra? Le ipotesi

La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, sollevando domande sulla durata di questa crescente escalation. Secondo fonti israeliane, un intervento militare potrebbe durare dalle due alle tre settimane, ma molto dipende dalle scelte politiche e dagli obiettivi strategici. In un contesto così volatile, ogni decisione può cambiare le carte in tavola, rendendo difficile prevedere quando questa crisi potrà avere fine.

(Adnkronos) – Giorni o settimane: quanto potrebbe durare la guerra tra Israele e Iran? Secondo un funzionario israeliano, citato dal 'Times of Israel', l'operazione israeliana potrebbe durare dalle due alle tre settimane: i tempi dipendono dalle decisioni prese dai vertici politici sulla portata della campagna. "C'è una serie di obiettivi militari che possiamo completare abbastanza .

