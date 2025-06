Israele-Iran Netanyahu | Uccisione Khamenei metterebbe fine a conflitto

Immaginate un mondo in cui l'eliminazione di un leader potrebbe portare alla fine di un conflitto di lunga durata. È questa la convinzione audace di Benjamin Netanyahu, secondo cui uccidere l'ayatollah Khamenei potrebbe chiudere il capitolo di tensioni tra Israele e Iran. Una prospettiva estrema che solleva questioni etiche e strategiche di portata globale, e che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della regione. Ma fino a che punto questa ipotesi è realistica?

(Adnkronos) – L'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei porrebbe fine alla guerra tra Israele e Iran. Ne è convinto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si esprime rispondendo alle domande dell'emittente americana Abc News. L'eliminazione della Guida Suprema iraniana "non provocherebbe un'escalation nel conflitto, metterebbe fine al conflitto", dice Netanyahu. Nella giornata di domenica, il premier israeliano ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

