Israele-Iran Macron gela Trump | Putin mediatore? Non è possibile Giorgia Meloni si schiera con la Ue

Un nuovo capitolo di tensioni globali si apre all’ombra del G7 in Canada, dove le diplomazie europee si trovano a fronteggiare un imbarazzo senza precedenti. L’apertura inaspettata di Trump alla mediazione di Putin nel conflitto Israele-Iran scuote gli equilibri già precari, mentre Giorgia Meloni si schiera con l’UE. Un delicato gioco di potere che potrebbe ridefinire gli scenari internazionali nei prossimi mesi.

Un imbarazzo diplomatico dalle proporzioni globali si insinua tra i tavoli della diplomazia europea alla vigilia del G7 in Canada. A turbare gli equilibri già fragili è l'inattesa apertura di Donald Trump a una mediazione di Vladimir Putin nel conflitto tra Israele e Iran, un'ipotesi che le cancellerie continentali giudicano con freddezza, se non con repulsione. Il Cremlino — da tre anni impegnato nella guerra in Ucraina — come garante della pace in Medio Oriente appare una contraddizione inaccettabile. Eppure, è uno scenario che, almeno nella visione dell'ex presidente americano, sembra prendere corpo.

