Israele-Iran La Russa Punto fermo per pace è reciproco riconoscimento

Nel difficile mosaico del Medio Oriente, trovare una stabile via di pace richiede prima di tutto il riconoscimento reciproco tra le parti coinvolte. Ignazio La Russa sottolinea come l’accettazione dell’esistenza di Iran, Israele e Palestina sia il passo fondamentale per avviare un dialogo costruttivo. Solo attraverso questo punto fermo potremo sperare in una soluzione duratura, capace di cambiare le sorti di una regione storicamente segnata da conflitti e tensioni.

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho sempre detto che per trovare una linea definitiva di pace in Medio Oriente, con i palestinesi e con l’Iran stesso bisogna prima di tutto trovare un punto fermo: l’accettazione reciproca dell’esistenza di questi Stati”. Così il presidente del Senato Ignazio la Russa a margine della presentazione a Milano della biografia di Donald Trump realizzata dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano rispondendo ai giornalisti in merito alla guerra in corso tra Israele e Iran. “Israele deve riconoscere che ci vuole uno Stato palestinese, mentre i palestinesi e l’Iran, e non solo loro, devono riconoscere il diritto all’esistenza di Israele – ha aggiunto –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Iran, La Russa: "Putin mediatore? Di invasioni se ne intende, può essere utile" - In un contesto di conflitto globale, la figura di Putin emerge come un attore chiave e controverso, capace di influenzare gli equilibri internazionali.

