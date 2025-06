Israele-Iran la Farnesina si mobilitata per il rientro degli italiani L’appello della famiglia bloccata al nord di Tel Aviv | Vogliamo tornare a casa

In un momento di crescente tensione tra Iran e Israele, la Farnesina si mobilita con immediata fermezza per garantire il ritorno in Italia dei nostri cittadini. Al centro dell’attenzione, il racconto della famiglia bloccata al nord di Tel Aviv: “Vogliamo tornare a casa.” Un potente appello che sottolinea l’urgenza e la volontà di tutela del nostro patrimonio umano. La diplomazia italiana è in prima linea, pronta a fare tutto il necessario per proteggere e rassicurare i connazionali coinvolti.

È in corso presso l’Unità di Crisi della Farnesina una riunione presieduta dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con gli ambasciatori italiani nei Paesi coinvolti o interessati dalle tensioni militari tra Iran e Israele. Al centro del confronto, innanzitutto, la situazione dei cittadini italiani presenti nei due Paesi in guerra. Le Ambasciate e i Consolati stanno fornendo assistenza ai connazionali che desiderano lasciare gli Stati, favorendo l’uso dei valichi terrestri in attesa della riapertura degli aeroporti. Il principale scalo internazionale di Israele, il Ben Gurion di Tel Aviv, rimane infatti chiuso sia ai voli in arrivo che in partenza a causa dell’escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online

