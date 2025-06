Israele-Iran | la bomba atomica è un pretesto? Alle 17 la diretta con Peter Gomez e Alessia Grossi

Nel cuore teso del Medio Oriente, il complicato rapporto tra Israele e Iran si infila tra questioni di potere e strategie di difesa. La presunta corsa nucleare, spesso considerata un pretesto, cela forse motivazioni più profonde? Alle 17, non perdere la diretta con Peter Gomez e Alessia Grossi su Il Fatto Quotidiano, dove cercheremo di svelare se la bomba atomica sia davvero solo un pretesto o il volto di una crisi più intricata.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Iran-Israele, parla il Ministro degli Esteri Tajani "Non si rischia la terza guerra mondiale ma c'è una situazione di grandissima tensione in Medio Oriente. L'Iran non può avere la bomba atomica" Così a #zonabianca il vice presidente @AntonioTajani Vai su X

Israele intensifica le operazioni militari contro l'Iran, convinto che Teheran sia vicino alla bomba atomica. L'ambasciatore e già vice sg della Nato evidenzia da un lato la determinazione israeliana, dall’altro, l'isolamento internazionale e l’inferiorità militare dell'I Vai su Facebook

Israele, l’Iran e la bomba atomica: il programma nucleare di Tel Aviv delineato dagli anni '50 con l'aiuto della Francia - Oggi in Israele nessuno parla apertamente di ricorrere all’atomica e l’accenno lo scorso novembre al suo utilizzo contro Gaza per parte del ministro Amichai Eliyahu è stato subito zittito dal governo ... Riporta msn.com

Guerra Israele-Iran, intanto un'atomica minaccia l'economia - Al di là del serio pericolo che la guerra tra Israele e Iran possa dilagare nel mondo e riaccendere il terrorismo islamico, il primo effetto concreto globale del conflitto è evidente: l’economia mondi ... Scrive corrieredellumbria.it