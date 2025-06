Israele – Iran il conflitto entra nel vivo | nuovo scambio di missili della notte

La tensione tra Israele e Iran ha raggiunto un punto critico, con uno scambio di missili durante la notte che rischia di far esplodere il conflitto su scala globale. L’operazione militare israeliana, mirata a obiettivi strategici iraniani, alimenta le tensioni, mentre Teheran promette ritorsioni durissime. La comunità internazionale guarda in allarme, consci delle conseguenze di un’escalation ormai imminente. È un momento decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri nel Medio Oriente e oltre.

Il conflitto latente tra Israele e Iran è esploso in un'operazione militare su larga scala che rischia di infiammare l'intero globo. Questa notte l'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi strategici iraniani, tra cui ancora siti legati al programma nucleare. Teheran minaccia pesanti ritorsioni, mentre la comunità internazionale osserva con crescente allarme.

