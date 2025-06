Israele-Iran esplosioni e missili intercettati nei cieli di Tel Aviv

Tensione in aumento tra Israele e Iran: esplosioni e missili intercettati nei cieli di Tel Aviv segnano un nuovo capitolo di questa escalation. Dopo quattro giorni di attacchi consecutivi, la regione si trova ancora una volta sull’orlo di un conflitto aperto. La crisi si fa sempre più urgente, mentre le città si preparano ad affrontare le conseguenze di un confronto che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini mediorientali.

Esplosioni nei cieli di Tel Aviv, dopo che nella notte tra domenica e lunedì sono stati lanciati missili dall’Iran verso Israele. Per il quarto giorno consecutivo, Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro lo Stato Ebraico, facendo scattare l’allarme antiaereo in tutto il Paese. I servizi di emergenza hanno segnalato la caduta di schegge in diverse zone del centro del Paese, che hanno provocato incendi e feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, esplosioni e missili intercettati nei cieli di Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - iran - esplosioni - missili

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#NEWS - #Israele sotto i missili, esplosioni a #TelAviv e #Haifa, ma continua a martellare #Teheran . #Netanyahu: eliminati i vertici dei #Pasdaran. Tv iraniana: #Khamenei trasferito in un bunker con la famiglia. L' #Iran: attaccato un edificio del ministero degl Vai su X

Nuova raffica di missili iraniani su Israele: forti esplosioni nel centro di Tel Aviv Vai su Facebook

Le città sotto attacco, colpite da missili e bombe: centinaia di morti e migliaia di feriti - Media israeliani: bilancio attacchi notturni a Israele sale a 8 morti; Israele, missili Iran colpiscono Tel Aviv: il video dell'esplosione; Le notizie del primo giorno della guerra tra Israele e Iran, il 13 giugno.

Guerra Israele-Iran, civili in fuga da Teheran. Esplosioni a Tel Aviv e Haifa: milioni di israeliani nei bunker - I raid israeliani e i lanci di missili dall’Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. Si legge su ilmattino.it