Israele-Iran Crosetto | Guerra più pericolosa può allargarsi più facilmente

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, diventando la crisi più rischiosa e potenzialmente destabilizzante degli ultimi tempi. Con il rischio di un’escalation che potrebbe coinvolgere il mondo intero, le nazioni sono in allerta, cercando di prevenire una guerra che potrebbe avere conseguenze economiche devastanti. La sfida ora è impedire che questa miccia si trasformi in un conflitto globale, perché le ripercussioni sarebbero imprevedibili e di vasta portata.

(Adnkronos) – La guerra tra Israele e Iran "è la più pericolosa che potesse esplodere, è quella che può allargarsi più facilmente, può avere le più grandi conseguenze economiche su tutto il resto del pianeta e tutto il mondo si sta muovendo per cercare di fermarla il primo possibile". A dirlo è il ministro della .

