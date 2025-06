Israele-Iran | bombe su Fordow centrale nucleare chiave di Teheran Trump | Putin può mediare Il giallo del veto su Khamenei?Notte di guerra | missili su Tel Aviv Khamenei fuggito in un bunker

In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si fronteggiano con attacchi e strategie che minacciano la stabilità regionale. Tra bombe su centrali nucleari e missili su Tel Aviv, le frontiere si fanno sempre più instabili, mentre leader come Netanyahu cercano alleanze strategiche. Il mondo osserva con apprensione, chiedendosi se si avvicini una nuova fase di conflitto globale. La situazione resta critica: l'escalation potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici in modo irreversibile.

Netanyahu visita i luoghi colpiti dagli attacchi missilistici a Bat Yam e punta al coinvolgimento Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Notte di guerra: missili su Tel Aviv, Khamenei fuggito in un bunker

In questa notizia si parla di: israele - iran - bombe - fordow

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele ha chiesto all'amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l'Iran per porre fine al suo programma nucleare - Axios Israele non dispone delle bombe anti-bunker e dei grandi bombardieri necessari per distruggere il sito iraniano di arricc Vai su Facebook

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani - L'attacco in corso in questi minuti a Tel Aviv; Israele - Iran, quarta notte di guerra. Trump: «Putin può mediare». Bombe a raffica su Fordow, il reattore nucleare più protetto di Teheran; Le centrali iraniane martellate a ripetizione. Ma per la fase due serve la bomba anti-bunker.

Israele - Iran, quarta notte di guerra. Trump: «Putin può mediare». Bombe a raffica su Fordow, il reattore nucleare più protetto di Teheran - Perfino Superman ha le mani tra i capelli e lo sguardo angosciato sopra la scritta «Niente panico», perché il panico si può forse controllare ma non rimuovere quando il palazzo a un centinaio di metri ... Secondo informazione.it