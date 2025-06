Israele-Iran | bombe su Fordow centrale nucleare chiave di Teheran Trump | Putin può mediare Il giallo del veto su Khamenei?Media | Khamenei fuggito in un bunker con tutta la famiglia

Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: bombe sulla centrale di Fordow, un’ombra di crisi che coinvolge Trump, Putin e le alte sfere di Teheran. Khamenei, rifugiato in bunker con la famiglia, alimenta il mistero mentre Netanyahu visita i luoghi colpiti, puntando a coinvolgere gli Stati Uniti. In questo scenario di tensione, si fa sempre più urgente capire cosa potrebbe accadere nel fronte mediorientale e oltre, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

Netanyahu visita i luoghi colpiti dagli attacchi missilistici a Bat Yam e punta al coinvolgimento Usa.

