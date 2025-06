Israele-Iran | al quarto giorno di guerra l’apertura di Teheran | stop ai raid se lo fa anche Tel Aviv

Il conflitto tra Israele e Iran raggiunge il quarto giorno di scontri intensi, con nuovi attacchi e tensioni crescenti nella regione. Mentre la diplomazia internazionale si fa sentire forte, Teheran dichiara di essere disposta a fermare gli attacchi, a condizione che Tel Aviv faccia altrettanto. La situazione resta delicata e in continua evoluzione, lasciando il mondo in attesa di una possibile de-escalation. Ma cosa ci riserverà il futuro?

La guerra tra Israele e Iran entra nel suo quarto giorno, con entrambe le parti che hanno lanciato nuove ondate di missili durante la notte, tra gli appelli internazionali alla diplomazia e alla de-escalation. Il regime iraniano, nel quarto giorno, di scontri con Israele, si dice disposto a fermare gli attacchi. Secondo quanto riferisce la tv al Arabiya, i funzionari iraniani hanno fatto sapere ai diplomatici presenti a Teheran di essere disposti a fermare gli attacchi nel caso in cui anche Israele dovesse farlo. Questo mentre le parti hanno continuato nella notte a scambiarsi attacchi aerei e missilistici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele-Iran: al quarto giorno di guerra l’apertura di Teheran: stop ai raid se lo fa anche Tel Aviv

In questa notizia si parla di: israele - iran - quarto - giorno

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Israele-Iran, news: quarto giorno di guerra, le notizie di oggi Vai su X

Matteo Renzi È molto difficile offrire un punto di vista serio e approfondito quando siamo al secondo giorno di guerra tra Iran e Israele. Leggo tante banalità , frasi fatte, slogan. E la politica estera è per definizione una cosa complessa, non un argomento da pop Vai su Facebook

Israele-Iran, news: quarto giorno di guerra, le notizie di oggi; Israele-Iran, quarto giorno di guerra: missili su Stato ebraico, Idf attacca comando forze Quds; Ancora raid tra Israele e Iran: colpito il quartier generale delle forze Quds.

Israele-Iran, quarto giorno di guerra: missili su Stato ebraico, Idf attacca comando forze Quds - Colpita raffineria e danneggiata rete elettrica israeliana, Idf attacca il comando delle forze Quds. msn.com scrive