Israele intercetta un drone diretto in Cesarea lì vive Netanyahu Arrestati altri 2 agenti del Mossad Avevano bombe

Un recente episodio ha riacceso le tensioni in Medio Oriente: Israele ha intercettato un drone proveniente dall’Iran diretto a Cesarea, mentre Netanyahu e altri due agenti del Mossad sono stati arrestati. La regione si trova ancora una volta al centro di rischi e alleanze fragile, in un contesto che potrebbe segnare un’ulteriore escalation diplomatica e militare. Quali saranno le conseguenze di questi sviluppi?

E' stato intercettato un drone proveniente dall'Iran e diretto verso la zona di Cesarea, nel nord d'Israele, dove si trova la residenza del premier Benjamin Netanyahu. Lo ha riferito il portavoce dell'Idf, citato da Yedioth Ahronoth. Sul fronte interno, la polizia iraniana ha arrestato altri due agenti dei servizi segreti israeliani Mossad, in provincia di Teheran, e durante le operazioni.

