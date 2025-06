In un'azione che aumenta la tensione nella regione, Israele ha colpito un centro di comando delle forze Quds, l’unità d’élite iraniana incaricata di missioni all’estero. Mentre i dettagli restano avvolti nel mistero, questa escalation potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità del Medio Oriente. Quali sono le implicazioni di questo attacco e cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni? Restate con noi per scoprirlo.

L'esercito israeliano ha detto che nella notte appena trascorsa ha attaccato un centro di comando delle forze Quds, l'unità di élite per le missioni all'estero dei guardiani della rivoluzione dell'Iran. Non si hanno maggiori notizie dell'attacco e non si sa chi ci fosse all'interno del centro.