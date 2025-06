Israele ha bombardato la sede della IRIB tv di stato iraniana | la reazione terrorizzata della conduttrice che stava attaccando proprio lo Stato ebraico

Un'escalation di tensione scuote il Medio Oriente: Israele ha bombardato la sede della IRIB, la televisione di Stato iraniana a Teheran, mentre una conduttrice stava trasmettendo in diretta. L’attacco ha suscitato reazioni di shock e paura, rivelando ancora una volta la fragilità di un’area già attraversata da tensioni infinite. La scena, intensa e drammatica, ci ricorda quanto il conflitto sia vicino a toccare ogni aspetto della vita quotidiana.

( a skanews) – Gli attacchi israeliani hanno colpito l’edificio della Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), la tv di Stato iraniana a Teheran, mentre la presentatrice era in diretta TV. Iran, le donne tra passato e futuro. guarda le foto Leggi anche › L’urlo della resistenza civile iraniana: «Basta guerra, basta uranio, basta dittatura» › «Ponti, non muri»: Mouna Maroun, prima rettrice universitaria araba in Israele La conduttrice era in onda nel momento dell’esplosione e stava attaccando duramente Israele, quando è stata costretta a scappare e a mettersi in salvo, le telecamere hanno ripreso lo scoppio, i detriti e il fumo che hanno riempito lo studio, poi trasmissione è stata interrotta sull’immagine della donna che esce dall’inquadratura. 🔗 Leggi su Iodonna.it