Israele e noi occidentali

In un mondo spesso avvolto da ambiguità e compromessi, è fondamentale affrontare la realtà con onestà. Charles Rojzman non ha paura di dire ciò che molti preferirebbero ignorare: Hamas non desidera una soluzione pacifica a due stati, ma mira a un'ideologia superiore. La chiarezza su questa posizione è essenziale per capire le vere sfide del Medio Oriente e per orientare le nostre scelte come Occidente. Solo così possiamo sperare di agire con coerenza e determinazione.

"Bisogna dirlo chiaramente, senza gli artifizi delle anime tiepide che vogliono ancora credere ai compromessi: Hamas non vuole una soluzione a due stati” scrive Charles Rojzman sul mensile Causeur. “Non la vuole, non la può avere, perché il suo orizzonte non è quello delle nazioni, e nemmeno quello dei popoli, ma quello di un universo soggetto alla sola legge di Allah. Al massimo la accetterebbe come un espediente, un ritardo, una pausa strategica: una tappa prima di cancellare lo Stato ebraico dalla carta geografica, prima di dissolvere l’anomalia che è Israele nel grande bagno di un medio oriente musulmano per l’eternità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Israele e noi occidentali

