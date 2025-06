Israele e Monarchie del Golfo | l’intesa che ha messo l’Iran nel bersaglio

In un contesto di tensioni crescenti, Israele e le monarchie del Golfo si avvicinano sempre più, creando un nuovo asse di potere nel Medio Oriente. Questa alleanza strategica, alimentata dall'intesa che ha messo l’Iran nel mirino, sta cambiando gli equilibri regionali e ridefinendo interessi energetici e geopolitici. Un fenomeno destinato a rimodellare il panorama internazionale, con implicazioni che vanno ben oltre i confini della regione.

Roma, 16 giu – La guerra aperta tra Teheran e Tel Aviv, innescata dal bombardamento israeliano dei siti nucleari e dei centri nevralgici della Repubblica Islamica, non è uno scontro confessionale o ideologico. È l’inizio di una nuova fase geopolitica: la saldatura definitiva tra Israele e le monarchie del Golfo per la costruzione di un asse di potere regionale che punta a ristrutturare l’intero Medio Oriente secondo interessi energetici, militari e finanziari. Israele vuole controllare il Medio Oriente (con l’aiuto arabo). Nel giro di tre giorni, l’escalation ha prodotto centinaia di vittime, missili su Tel Aviv, autobombe a Teheran e attacchi chirurgici contro scienziati e obiettivi strategici. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Israele e Monarchie del Golfo: l’intesa che ha messo l’Iran nel bersaglio

