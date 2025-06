Israele e i giorni dell’ansia Guerra continua su tanti fronti Il Pil soffre i cervelli fuggono

Israele, terra di resilienza e contrasti profondi, si trova ormai da decenni in uno stato di tensione costante. L’attacco contro l’Iran del 7 ottobre ha segnato un punto di svolta, aprendo una nuova fase sociale ed economica ancora tutta da esplorare. In questo scenario complesso, le mille facce di Israele emergono con intensità , riflettendo le sfide e le speranze di un popolo che continua a resistere. La sua storia ci insegna che...

Roma, 16 giugno 2025 – Un Paese in guerra da decenni, dove la resilienza e la volontĂ di chi lo abita sembrano piĂą forti di tutto. Però, il 7 ottobre ha determinato una linea spartiacque e questo attacco contro l’Iran ha determinato la nascita di una nuova fase, sociale ed economica, le cui conseguenze non sono ancora prevedibili. LE MILLE FACCE DI ISRAELE Non è facile parlare della societĂ israeliana, soprattutto dal 7 ottobre in poi. Lo choc seguito all’eccidio di Hamas è accompagnato dalle manifestazioni contro il governo di Benjamin Netanyahu, che pure, da una parte della popolazione, compresa quella piĂą critica, viene visto come colui che ha aperto concretamente fronti di guerra collegati, ma diversi fra loro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net