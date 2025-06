israele distrugge impianti militari a teheran colpiti anche sito nucleare e ambasciata usa

In una notte di tensione crescente, Israele ha condotto raid aerei su obiettivi strategici a Teheran, colpendo impianti militari, un sito nucleare e l’ambasciata degli Stati Uniti. Questa escalation rischia di innescare una spirale di vendette e destabilizzazione nella regione. La situazione si fa sempre più complessa, lasciando il mondo intero con il fiato sospeso, mentre le conseguenze di questi attacchi potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte diversi obiettivi strategici a Teheran, tra cui impianti per la produzione di missili terra-terra, postazioni radar e sistemi di lancio terra-aria. L’operazione è stata confermata dall’esercito israeliano come parte di un’offensiva diretta dalla Direzione dell’intelligence. In risposta, l’Iran ha lanciato decine di missili balistici contro il centro e il nord di Israele, colpendo grattacieli residenziali, aree urbane densamente popolate e provocando almeno tre morti e novanta feriti, tra cui un bambino in gravi condizioni. Le esplosioni sono state udite fino a Gerusalemme, mentre il sistema sanitario israeliano è stato messo a dura prova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it