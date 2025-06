Israele distrugge impianti militari a Teheran colpita anche la sede della televisione di Stato | Così il dittatore è paralizzato

Le tensioni tra Israele e Iran esplodono in un nuovo capitolo di ostilità, con raid aerei che colpiscono Teheran e il suo patrimonio militare, inclusa la sede della televisione di stato. Mentre l’Iran apre alla diplomazia, ponendo come condizione l’assenza degli USA, il rischio di escalation rimane alto, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le prossime mosse in questa delicata partita geopolitica. Da parte sua, il quadro si fa sempre più incerto e complesso...

Teheran finisce nuovamente nel mirino dei raid israeliani. Le forze armate dello Stato ebraico stanno colpendo in queste ore le zone orientali e occidentali della capitale iraniana. Tra gli obiettivi centrati ci sarebbe anche la sede dell’emittente nazionale. Secondo fonti diplomatiche, l’Iran si sarebbe detto disponibile a sedersi al tavolo dei negoziati, ma solo a condizione che gli Stati Uniti restino fuori dal conflitto. Da parte sua, avrebbe chiesto al presidente americano Trump di aumentare la pressione su Israele per frenare l’offensiva. Intanto, circola voce che l’ex tycoon, oggi leader della Casa Bianca, non abbia ancora firmato la dichiarazione del G7 volta alla de-escalation militare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Israele distrugge impianti militari a Teheran, colpita anche la sede della televisione di Stato: “Così il dittatore è paralizzato”

Iran: media, raid aviazione Israele su sede tv di Stato Teheran - Tensione esplosiva tra Israele e Iran: gli jet israeliani hanno colpito la sede della televisione di Stato iraniana a Teheran, provocando scene di fuga in diretta.

Attacco alla tv di Stato iraniana. Netanyahu: L'eliminazione di Khamenei porrebbe fine alla guerra - Media iraniani affermano che l'Iran attaccherà Israele per tutta la notte. Lo rporta Sky News; Israele colpisce la sede della Tv di Stato iraniana a Teheran; Guerra, Israele attacca sede tv iraniana, media: 'È strage'. LIVE.

Israele-Iran, colpita la sede della Tv di Stato a Teheran

Media, 'strage nella sede tv iraniana attaccata da Israele' - Ha causato "diversi morti" fra giornalisti e maestranze l'attacco condotto oggi da Israele contro la sede della tv di Stato iraniana, nel cuore di Teheran, in un quartiere punteggiato di abitazioni re ...