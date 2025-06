Israele dentro l' ospedale che ha spostato le sue attività sotto terra

In un gesto di resilienza e prontezza, l'ospedale Beilinson di Petah Tikva ha deciso di trasferire la maggior parte delle sue attività sotto terra, creando un parcheggio sotterraneo dedicato alla cura dei pazienti e alle strategie di difesa. Questa mossa straordinaria riflette la determinazione di Israele di proteggere la sua popolazione in tempi di crisi, dimostrando che anche nelle sfide più dure, la solidarietà e l'innovazione trovano sempre una via.

