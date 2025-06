Israele | Colpita la Forza Quds Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta

In un'azione militare senza precedenti, Israele ha colpito i centri di comando della Forza Quds in Iran, con l’obiettivo di neutralizzare una minaccia terroristica imminente. La distruzione di questi hub strategici, trasmessa in diretta, rappresenta un passo deciso nella lotta contro le attività destabilizzanti della regione. Ma cosa comporterà questo nuovo aggravarsi delle tensioni? Restate con noi per scoprirlo.

I jet dell'aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds, una componente del Corpo delle Guardie delle rivoluzione islamica. I centri colpiti venivano utilizzati "per pianificare attacchi terroristici contro Israele". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele: "Colpita la Forza Quds". Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta

