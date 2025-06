Israele colpisce Teheran l’Iran risponde | escalation e paura a Gerusalemme

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo punto di crisi, con il lancio di missili balistici iraniani che ha colpito diverse città israeliane, provocando vittime e feriti. La paura si diffonde a Gerusalemme, mentre le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. In un clima di escalation, il conflitto rischia di sconfinare in un nuovo scenario di instabilità globale. La situazione rimane critica e in rapida evoluzione.

Quattro civili sono morti in seguito all'impatto diretto di missili balistici iraniani lanciati sul centro di Israele. A comunicarlo è stato Eli Bin, direttore del Magen David Adom. A seguito dei lanci iraniani che hanno colpito Tel Aviv, Bnei Brak, Petah Tikva e l'area di Haifa, lo stesso Bin ha aggiornato il bilancio delle vittime, indicando almeno 90 feriti. Squadre dei vigili del fuoco e dei soccorsi hanno riferito che sono attive 16 unità in varie aree del distretto centrale di Dan. È stato inoltre allestito un centro operativo per rintracciare e trarre in salvo i civili rimasti sotto le macerie, segnalando gravi danni strutturali.

