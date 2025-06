Israele bombe sul sito nucleare di Fordow Missili iraniani fanno 8 morti e 90 feriti Katz | gli abitanti di Teheran pagheranno Le voci di un salvacondotto per Khamenei | Il giallo del veto Usa su di lui

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con attacchi a siti nucleari e conseguenze devastanti. Mentre Teheran denuncia numerose vittime e accuse reciproche, figure internazionali come Trump e von der Leyen spingono per un ritorno al dialogo. La polveriera mediorientale rischia di esplodere ulteriormente, mettendo a repentaglio la stabilità regionale e globale. In un contesto così complesso, il rischio di escalation è più alto che mai, e il mondo osserva in apprensione.

Trump: è ora di fare un accordo. Anche von der Leyen chiede negoziati. Teheran: «Gli attacchi israeliani hanno provocato 224 morti dall'inizio delle ostilitĂ venerdì scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele, bombe sul sito nucleare di Fordow. Missili iraniani fanno 8 morti e 90 feriti. Katz: gli abitanti di Teheran pagheranno. Le voci di un salvacondotto per Khamenei | Il giallo del veto Usa su di lui

Israele ha lanciato un vasto attacco contro l'Iran: nella notte 200 caccia hanno scaricato oltre 300 bombe su obiettivi militari e legati al programma nucleare, danneggiando il sito di Natanz e uccidendo almeno sei scienziati oltre a decapitare i vertici della difes Vai su Facebook

