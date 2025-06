Israele | bombardata tv iraniana Netanyahu vuole uccidere Khamenei | Se muore finirà la guerra

La tensione tra Israele e Iran raggiunge livelli drammatici con episodi di bombardamenti in diretta televisiva, mentre voci alarmanti sussurrano di un piano di Netanyahu per eliminare Khamenei, con il rischio di scatenare una guerra globale. In un momento di crisi estrema, le immagini degli attacchi si mescolano alla paura e all’incertezza del futuro. Ma cosa potrebbe succedere se tutto ciò sfuggisse di mano?

Bombe in diretta sull'emittente statale iraniana Irib, portavoce degli ayatollah, a Teheran. La conduttrice, Sahar Emami, col capo coperto dal velo nero e blu, annuncia con concitazione di essere sotto un bombardamento nemico. Poi si sente una forte esplosione. Cadono calcinacci, detriti, si alza il fumo, blocchi di cemento crollano dal soffitto, lei scappa via dallo studio. Lo schermo si riempie di buio, si sente una voce gridare più volte: "Allahu Akbar"

