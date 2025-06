Israele bombarda la tv di Stato iraniana | l’attacco in diretta

Un attacco in diretta sconvolge il mondo: Israele ha bombardato la TV di Stato iraniana, scatenando una tragedia senza precedenti. Un raid violento e mirato colpisce un quartiere densamente popolato, coinvolgendo abitazioni, edifici istituzionali e uffici di media internazionali. La notizia, riportata sia dai media ufficiali di Teheran che dalle opposizioni all’estero, apre scenari di crescente tensione tra le due nazioni. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Un violentissimo attacco trasmesso in diretta: Israele ha bombardato la tv di Stato iraniana. Si tratta di una vera e propria strage, mirata a un quartiere punteggiato di abitazioni residenziali, edifici istituzionali, ambasciate e uffici di corrispondenza di media come l'Afp francese. A riportare la notizia della tragedia sono i media ufficiali di Teheran, e la notizia gira anche tra i siti di opposizione iraniana all'estero. Israele attacca la tv di Stato iraniana. Le immagini riportano fedelmente quanto accaduto. Improvvisamente lo studio crolla sotto il peso di un bombardamento, che ha oscurato lo schermo dietro la conduttrice.

Israele lancia attacco preventivo storico contro la minaccia iraniana a Natanz - In un gesto di determinazione senza precedenti, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro la minaccia nucleare iraniana a Natanz, segnando un momento storico nel suo modus operandi di tutela nazionale.

Nella notte di giovedì, Israele ha condotto un massiccio attacco aereo contro diversi obiettivi collegati al programma nucleare e missilistico iraniano. Secondo la televisione di stato iraniana, l'operazione ha provocato la morte di figure di primo piano

#Iran Escalation gravissima con un attacco notturno di #Israele al reattore nucleare di Natanz che è stato distrutto per stessa ammissione iraniana. Ma l'attacco israeliano è stato più ampio ed ha comportato la morte del Generale Mohammad Bagheri

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Guerra, Israele attacca sede tv iraniana, media: 'È strage'. LIVE; Perché dovevamo aspettarci l'attacco israeliano e la controffensiva iraniana: cosa può succedere ora.

Pasdaran: «Preparatevi a peggior attacco di sempre». Trump: «Teheran deve trattare». Bombe sulla tv di Stato in Iran: «È una strage» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7.

Iran, Israele colpisce tv di stato: attacco in diretta - Video - Israele colpisce la sede dell'Irib, la tv di Stato iraniana, situata nel distretto 3 di Teheran, in un attacco compiuto oggi, 16 giugno 2025.